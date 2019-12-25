В Приозерске отметят День Государственного флага

Приозерск встретит яркое и зажигательное мероприятие в честь Дня Государственного флага Российской Федерации.

Вторник, 22 августа, станет днем, наполненным эмоциями и патриотизмом на территории музея-крепости "Корела". Об этом сообщили в Комитете по молодежной политике Ленобласти.

Особая черта этого года — участие подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они активно помогут в организации коллективных выступлений и мастер-классов, призванных подарить радость и вдохновение жителям Приозерска и других районов Ленинградской области.

С 14:00 до 18:00 будут работать интерактивные площадки, предлагающие увлекательные занятия. Основные торжества запланированы на это же время. Праздник будет наполнен танцами, музыкой и, конечно же, поднятием флага.

Ранее сообщалось, что в Царском Селе откроется фотовыставка "Лесной репортаж".

Фото: pxhere