В Приозерске отметят День Государственного флага

Вторник, 22 августа, станет днем, наполненным эмоциями и патриотизмом на территории музея-крепости "Корела". Об этом сообщили в Комитете по молодежной политике Ленобласти.
Особая черта этого года — участие подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они активно помогут в организации коллективных выступлений и мастер-классов, призванных подарить радость и вдохновение жителям Приозерска и других районов Ленинградской области.
С 14:00 до 18:00 будут работать интерактивные площадки, предлагающие увлекательные занятия. Основные торжества запланированы на это же время. Праздник будет наполнен танцами, музыкой и, конечно же, поднятием флага.
Ранее сообщалось, что в Царском Селе откроется фотовыставка "Лесной репортаж".
Фото: pxhere
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