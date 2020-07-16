В День ВМФ на въезде в Кронштадт будет действовать пропускной режим

Въезд будет ограничен в течение девяти часов.

Въезд в Кронштадт в День Военно-морского флота будет осуществляться по пропускам. При этом автобусное сообщение сохранится, рассказал телеканал "Санкт-Петербург" .

По словам главы администрации Кронштадтского района Олега Довганюка, въезд в город ограничивали на время праздника и в прошлом году. При этом его все же смогли посетить 55 тысяч гостей.

В этом году ограничения связаны в том числе и с коронавирусом. Пропускной режим будет действовать с 6 утра и до 15 часов 26-го июля. Глава района предупредил, что время может измениться. Жители Кронштадта смогут получить свои пропуска в районном МФЦ. Также спецпропуск понадобится для служебного транспорта.

Пока есть предписание Роспотребнадзора не проводить массовые мероприятия, об ограничениях мы расскажем ближе ко Дню ВМФ. По коронавирусу обстановка сложная, поэтому мы избегаем массовых мероприятий, чтобы не получить вспышку. рассказал телеканалу Довганюк.

Напомним, День Военно-морского флота пройдет 26 июля. Ранее стало известно, что в Кронштадт привезут мощи адмирала Ушакова.

Фото: pixabay.com