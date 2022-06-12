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В День России в Таврическом саду раскрыли огромный флаг страны

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В акции приняли участие молодые жители Северной столицы.

Сегодня, 12 июня, в Таврическом саду Петербурга горожане растянули  гигантский триколор. Флаг раскрыли в рамках патриотической акции, которую организовали в честь Дня России. Об этом сообщили в  администрации Центрального района.

В митинге приняла участие молодежь Северной столицы. Среди них была "Молодая гвардия Единой России" и "Волонтерская рота". Акцию провели на футбольном поле.

Напомним, что в честь праздника в Петербурге вечером включат торжественную подсветку. Кроме того, в городе провели Фестиваль духовых оркестров.

Видео: пресс-служба администрации Центрального района.

 

Теги: день россии, молодежь, патриотизм, таврический сад, триколор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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