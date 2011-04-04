В Петербурге провели Фестиваль духовых оркестров

Мероприятие посвятили 350-летию со дня рождения Петра Великого.

Сегодня, 12 июня, начался Фестиваль духовых оркестров в Петропавловской крепости. Мероприятие посвятили 350-летию со дня рождения основателя Петербурга — Петра I.

Перед петербуржцами выступили 450 музыкантов. В Дефиле приняли участие оркестры ведущих военных учебных и научных центров России, а также Ансамбль пограничной службы Республики Беларусь.

Отметим, что по указу императора была создана Военно-оркестровая служба молодой регулярной Российской армии. Оркестры гвардии Семеновского и Преображенского полков играли на парадах в честь победы в Северной войне, а марш Преображенского полка стал со временем своеобразным гимном Российской Империи.

Напомним, Piter.tv подготовил подборку событий в Петербурге на июньские праздники.

Фото: Pexels