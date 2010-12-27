В День Победы зажгут Ростральные колонны

"ПетербургГаз" сообщил о готовности Ростральных колонн к зажжению в День Победы.

"ПетербургГаз" зажжет факелы в Ростральных колоннах на день Победы. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Торжественный огонь будет дан в честь памяти погибших воинов во время Великой Отечественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда и ветеранов.

По сведениям от представителей компании, пламя будет зажжено с 9 утра по московскому времени и будет гореть до 12 часов. Затем последует небольшой перерыв, но после - с 17 до 23 часов, огонь продолжит напоминать жителям города о подвиге героев. Уже сегодня специалисты провели тестирование системы и разожгли пламя в тестовом режиме. Сотрудники "ПетербургГаза" отмечают, что будут следить за сохранность архитектурных конструкций и стабильность работы газогорелочных устройств.

Напомним, что огонь в Ростральный колоннах разводят несколько раз в год - на время особо важных мероприятий - всероссийских праздников или событиях, связанных непосредственно с историей Санкт-Петербурга.

Напомним, что школьники и ветераны возложили цветы к памятной доске в честь героев ВОВ на Невском проспекте.

Фото: пресс-служба "ПетербургГаз"

