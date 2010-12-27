Школьники и ветераны возложили цветы к памятной доске в честь героев ВОВ на Невском проспекте

Жители Петербурга почтили память погибших солдат и жителей блокадного Ленинграда у мемориала на Невском проспекте.

Утром 8 мая в петербурге школьники, ветераны ВОВ и жители блокадного Ленинграда возложили цветы к мемориалу "Героизму и мужеству ленинградцев".Ученики и гости торжественного мероприятия собрались у дома под номером 14 по Невскому проспекту.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов произнес речь:

Накануне праздника великой победы мы собрались здесь у памятной доски, которая олицетворяет силу, самоотверженность и мужество ленинградцев, которые защитили и отстояли наш город. Их беспримерный подвиг стал символом стойкости и надежности русских людей для всего мира. Мы являемся носителями памяти о подвиге ленинградцев. Это говорит о том, что Россия всегда была, есть и будет сильной и непобедимой отметил спикер

На памятной табличке значится надпись: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Сначала петербуржцы почтили погибших во время Великой Отечественной войны звуками фанфаров, а затем оркестр исполнил гимн Российской Федерации. Закончилось мероприятие минутой молчания.

Напомним, что за "кукольную акцию" на Марсовом поле активиста могут арестовать на 30 суток.

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