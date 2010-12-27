За "кукольную акцию" на Марсовом поле активиста могут арестовать на 30 суток

Остальным грозит лишь административный штраф.

Участникам акции против инаугурации Владимира Путина на Марсовом поле грозят серьезные административные штрафы и даже арест. Оппозиционеры из движения "Весна" провели в Петербурге перформанс с подвешанными куклами накануне вступления президента в должность. В правоохранительных органа посчитали, что такое действие является правонарушением.

Активисты развешали на деревьях муляжи человеческих фигур, на которых также были установлены таблички с нелестными высказываниями в адрес политической обстановки в стране. Как стало известно, организаторами представления стали учащиеся первого курса факультета журналистики университета технологии и дизайна. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

По данным издания, студенты получили административные протоколы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Однако, один из зачинщиков - Тимур Расулов, может некоторое время провести в изоляторе. Петербуржец попадается полиции уже во второй раз, поэтому ему вменяют повторное нарушение. Эту ночь молодой человек провел в 78 отделении полиции. Еще двое участников акции - Николай Петросян и Олег Усов отпущены домой. Однако, их также обязали явиться на судебное разбирательство.

В худшем случае Петросяну и Усову грозит штраф до 20 тысяч рублей или двое суток обязательных работ. Расулову - штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей или арест на срок до 30 суток.

Фото: Piter.tv