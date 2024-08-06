В Дальнереченске подтопило восемь домов после прорыва насыпи дамбы

Прокуратура направила материалы проверки в СК РФ.

Восемь жилых домов оказались подтоплены на улице Солнечной в приморском городе Дальнереченске. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления экстренного ведомства по российскому региону. Специалисты из ГУ МЧС уточнили, что инцидент произошел после недавнего прорыва земляной насыпи на местной дамбе. В профильной структуре уточнили, что основная каменная часть дамбы не пострадала, так как прорыв задел исключительно земляную насыпь, расположенную наверху сооружения.

В результате повреждения земляной насыпи на дамбе подтоплено восемь жилых домов. Под угрозой подтопления находятся более 40 домовладений. пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

В пресс-службе региональной прокуратуры уведомили общественность о том, что уже направили материалы проверки обстоятельств чрезвычайного происшествия в Следственным комитет для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по части 1 статьи 293 УК РФ за халатность. По мнению представителей надзорного ведомства, права и законные интересы граждан могли быть нарушен из-за ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны должностных лиц от муниципального образования.

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Фото и видео: Прокуратура Приморского края