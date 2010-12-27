В Дагестане задержали собравших 10 млн руб. "финансистов" ИГ*

Две преступницы помогали собирать деньги на нужды террористов из Сирии.

ФСБ РФ задержала "финансистов" ИГ* (* - запрещенной в России террористической организации). Преступников поймали на территории Дагестана. До этого мужчинам удалось собрать около 10 млн рублей.

Над операцией по поимке экстремистов работали сотрудники СК, МВД, ФСБ. В надзорных ведомствах считают, что группа лиц собирала, а после переправляла деньги террористам. Злоумышленники пользовались банковскими картами, через которые направляли средства в Сирию. По данному обвинению задержаны два человека. У них изъяли фискальные чеки и платежные инструменты.

От подозреваемых получены показания о ресурсном обеспечении ими ИГ* прокомментировали следственные органы в ФСБ

По данным официального представителя СК, обвинение в финансировании террористов предъявлено 24-летней и 33-летней жительницам Дагестана.Они в 2018 году познакомились с мужчиной, который находится в международном розыске. Ранее он участвовал в боевых действиях в Сирии. Женщины согласились помогать ему в сборе денег. предоставив свои банковские счета. В ближайшее время виновных арестуют.

Ранее Piter.tv писал о том, что бывшие чиновники Дагестана признаны виновными в растрате бюджетных денежных средств.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

