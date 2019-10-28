Бывшие чиновники Дагестана признаны виновными в растрате бюджетных денежных средств

Следком опубликовал видео, в котором показал роскошную недвижимость экс-чиновников.

Бывшие чиновники Республики Дагестан, бывший врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов, признаны виновными в растрате в особо крупном размере бюджетных средств республики.

Следствием и судом установлено, что Абдусамад Гамидов и Раюдин Юсуфов, действуя в группе по предварительному сговору, обокрали бюджет Республики Дагестан на 40 миллионов рублей, выделенных из бюджета республики на реконструкцию в Махачкале здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

В ходе предварительного следствия проведен ряд многочисленных судебных экспертиз, в том числе фонографические, которые подтвердили вывод о наличии в действиях Гамидова и Юсуфова умысла на хищение бюджетных средств. СУ СК РФ

Следователи СК России приняли меры к обеспечению возмещения причиненного ущерба. Так, например, арестована недвижимость фигурантов этого уголовного дела. Это многочисленные жилые дома, квартиры, земельные участки и нежилые помещения. Кадастровая стоимость арестованного у Гамидова имущества составила более 68 миллионов рублей. При обысках в домовладениях обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия с боеприпасами.

Состоявшийся суд признал Гамидова и Юсуфова виновными в растрате в особо крупном размере, совершенной организованной группой. Гамидов отправлен на 6,5 лет, а его бывший зам на 5,5 лет в колонию общего режима. Но СКР уточняет, что это только один эпизод преступной деятельности бывших чиновников. Следственные действия продолжаются.

Видео: СК России