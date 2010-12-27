В Дагестане задержали няню из-за смерти 3-летней девочки

Девушку подозревают в "причинении смерти по неосторожности".

В Дагестане 23-лектнюю няню подозревают в причинении смерти ребенку.

ТАСС со ссылкой на региональное управление СК России сообщает, что девушка-няня, работающая по найму, ударила по ногам 3-летнюю воспитанницу, которая стояла на шкафу. Малышка упала и ударилась головой. От полученной травмы девочка скончалась на месте.

Няню задержали на месте происшествия и возбудили в отношении ее уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Известно, что у девушки не было сертификата для занятий данной деятельностью.

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