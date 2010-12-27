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В Новом Уренгое кот стал причиной падения маленькой девочки с 9 этажа
Сегодня, 8:55
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MShaffter

В Новом Уренгое кот стал причиной падения маленькой девочки с 9 этажа

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После падения девочка и кот выжили.

В Новом Уренгое кот "вытолкал" 7-летнюю девочку из окна на 9 этаже.

Сообщается, что 7-летняя девочка решила взять своего любимца на прогулку. Ребенок посадил кота в рюкзак, который повесила на спину. Девочка решила посмотреть, где мама и открыла окно. Когда ребенок наклонился, чтобы выглянуть в окно, кот стал толкаться в ранце. Под силой тяжести девочку перекинуло через подоконник, и она упала вниз.

К счастью, под окнами был большой сугроб, который спас жизнь ребенку. Девочка была госпитализирована в больницу, где ей была оказана необходимая квалифицированная помощь. Ее жизни ничего не угрожает. Кот не пострадал и возвращен обратно в квартиру.

Следственные органами по факту падения ребенка из окна назначили проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Ранее: В Украинском городе кот задушил 9-месячного младенца.

Фото: pixabay.com

Теги: домашние любимцы, новости янаю, падение с высоты, ребенок выпал
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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