В Дагестане произошло смертельное ДТП с грузовиком. Об этом рассказали представители пресс-службы региональных правоохранительных органов. По данным полиции, трагедия зафиксирована в Дербентском районе. Участниками аварии стал большегрузный транспорт и два легковых автомобиля. Машины столкнулись между населенными пунктами Мамедкала и Дагестанские Огни.
Погибли четыре человека, ещё трое пострадали. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация.
пресс-служба МВД по Дагестану
В настоящее время определяются обстоятельства и причины инцидента.
На пересечении Демьяна Бедного и Луначарского столкнулись две иномарки.
Фото: Piter.tv
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