Жертвами аварии стали четыре человека.

В Дагестане произошло смертельное ДТП с грузовиком. Об этом рассказали представители пресс-службы региональных правоохранительных органов. По данным полиции, трагедия зафиксирована в Дербентском районе. Участниками аварии стал большегрузный транспорт и два легковых автомобиля. Машины столкнулись между населенными пунктами Мамедкала и Дагестанские Огни.

Погибли четыре человека, ещё трое пострадали. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация. пресс-служба МВД по Дагестану

В настоящее время определяются обстоятельства и причины инцидента.

На пересечении Демьяна Бедного и Луначарского столкнулись две иномарки.

Фото: Piter.tv