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В Дагестане произошло смертельное ДТП с грузовиком
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В Дагестане произошло смертельное ДТП с грузовиком

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Жертвами аварии стали четыре человека.

В Дагестане произошло смертельное ДТП с грузовиком. Об этом рассказали представители пресс-службы региональных правоохранительных органов. По данным полиции, трагедия зафиксирована в Дербентском районе. Участниками аварии стал большегрузный транспорт и два легковых автомобиля. Машины столкнулись между населенными пунктами Мамедкала и Дагестанские Огни.

Погибли четыре человека, ещё трое пострадали. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

пресс-служба МВД по Дагестану

В настоящее время определяются обстоятельства и причины инцидента. 

На пересечении Демьяна Бедного и Луначарского столкнулись две иномарки.

Фото: Piter.tv

Теги: грузовик, дагестан, смертельная авария
Категории: ДТП, Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Новости России,

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