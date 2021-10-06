В Дагестане из-за непогоды рухнула часть стены Гунибской крепости

Исторический памятник не выдержал сильных дождей.

В Дагестане рухнула часть стены Гунибской крепости рядом с "Воротами Шамиля". Об этом сообщили представители Telegram-канала Mash со ссылкой на очевидцев. Известно, что архитектурный ансамбль появился в XIX веке по завершению Кавказской войны. Протяженность стен объекта составляет 670 метров к северу от сплошной линии. На некоторых участках ширина стены достигает одного метра.

Напомним, что в последнюю неделю в регионе синоптики фиксируют сильные ливни. Минобрнауки призвало перевести всех школьников начальных классов на дистанционное обучение. Затоплено несколько улиц в центре Махачкалы. Горные сели разрушили автомобильные трассы. Для примера, в Сулейман-Стальском районе из-за размытия дороги закрыт проезд до четырех населенных пунктов.

На Сочи обрушились мощные ливни.

Фото и видео: Telegram / Mash