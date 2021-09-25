На Сочи обрушились мощные ливни

Из-за непогоды перекрыли участок трассы Джубга – Сочи. Из-за дождя поднялся уровень реки Буу.

На Сочи обрушились сильные ливни, вследствие чего поднялся уровень в реках и оказались затоплены дороги.

По данным пресс-службы городской администрации из-за обильного дождя поднялся уровень в реке в реке Буу в Лазаревском районе. Кроме того, водой затопило участок федеральной трассы А-147 в районе поселка Вардане. Из-за непогоды было принято решение о перекрытии участка дороги Джубга – Сочи. Водителей призывают отказаться от поездок.

Управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило жителей Сочи о шквалистом ветре и сильных осадках 25 и 26 сентября. Также в воскресенье прогнозируется образование смерчей.

Мониторинг обстановки продолжается. На дежурстве от МЧС России находятся 812 человек, а также 260 единиц специальной техники.

Ранее мощный сель заблокировал три дороги в Дагестане.

Видео: Telegram / РИА Новости, Раньше всех. Ну почти.