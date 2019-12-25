В ДТП в Забайкалье пострадали девять человек

Отмечается, что внутри машины находились работники одной из золотодобывающих компаний.

В результате ДТП в Забайкалье пострадали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 17 октября на 147 км автодороги Могойтуй – Сретенск – Олочи. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Transit не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Отмечается, что внутри машины находились работники одной из золотодобывающих компаний.

В ходе проверки представители прокуратуры Забайкалья оценят соблюдение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее мы сообщали, что в Тюменской области микроавтобус съехал в кювет.

Фото: Прокуратура Забайкальского края