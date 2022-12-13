В ДТП в Ялте пострадали четыре человека

СМИ: у грузовика могли отказать тормоза.

Четыре человека госпитализированы после автомобильной аварии по улице Блюхера, которая произошла в городе Ялта. В настоящее время состояние одного из пациентов оценивается медицинским персоналом как тяжелое. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала глава администрации города Янина Павленко. Чиновники от региональных властей рассказали о том, что ДТП произошло из-за грузовика, у которого отказали тормоза. В результате большегрузный транспорт выехал за пределы дорожного полотна, а затем - опрокинулось на здание.

В Ливадийскую больницу поступили четыре человека. Один из них, молодой парень (возраст не определен), находится в тяжелом состоянии, пациентом занимается мультидисциплинарная бригада. Остальным трем пострадавшим также оказывается медицинская помощь в полном объеме.... Янина Павленко, глава Ялты

Второклассник переходил дорогу на "красный" и попал под колёса такси в Тихвине.

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