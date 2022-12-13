Второклассник переходил дорогу на "красный" и попал под колёса такси в Тихвине

Мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. ЕГо отпустили после оказания медицинской помощи.

В четверг, 25 мая, на Вокзальной площади в Тихвине автомобиль такси сбил школьника, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом стлало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 61-летний водитель, управляя Datsun, двигался по Вокзальной улице в сторону Чернышевской улицы. На пешеходном переходе он наехал на переходившего дорогу на "красный" свет восьмилетнего второклассника.

Мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести сссадинами затылочной области, переломом правой малоберцевой кости, множественными ушибами и ссадинами конечностей. Пострадавшего отпустили после оказания медицинской помощи.

Ранее мы сообщили о том, что более 100 ДТП с детьми случилось в Петербурге с начала года.

Фото: Piter.TV