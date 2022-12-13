Более 100 ДТП с детьми случилось в Петербурге с начала года

В Ленобласти за 4 месяца различные травмы в авариях получили 53 несовершеннолетних: 7 из них погибли.

В период с января по май 2023 года в Северной столице 115 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП. Об этом сообщил старший инспектор 5 отдела Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области майор полиции Дмитрий Заставский в ходе пресс-конференции ТАСС.

За последние 4 месяца в Петербурге случилось 106 аварий с участием детей, а в Ленобласти произошло 44 ДТП, различные травмы в которых получили 53 несовершеннолетних: 7 из них погибли.

Заставский подчеркнул, что причинами аварий зачастую становилась невнимательность и неосторожность детей.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Латышских Стрелков в результате ДТП пострадал маленький велосипедист.

Фото: Piter.TV