На улице Латышских Стрелков в результате ДТП пострадал маленький велосипедист

Мальчик двигался по пешеходному переходу без сопровождения взрослых, не спешившись.

В среду, 24 мая, в Невском районе Северной столицы случилось ДТП, в результате которого пострадал юный велосипедист. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 47-летний мужчина, управляя личной машиной Mitsubishi Outlander, совершил наезд на не спешившегося велосипедиста 2011 года рождения на пересечении улицы Латышских Стрелков и Зольной улицы. Мальчик двигался по пешеходному переходу без сопровождения взрослых.

Пострадавшего доставили в детскую больницу с травмами в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что машина сбила девочку-подростка на электросамокате в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV