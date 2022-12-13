Машина сбила девочку-подростка на электросамокате в центре Петербурга

Пострадавшую госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

В среду, 24 мая, в Центральном районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадала девочка-подросток. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось у дома №3 по улице Рылеева. Там 39-летний водитель Daewoo Matiz вне зоны пешеходного перехода наехал на несовершеннолетнюю 2007 года рождения, передвигавшуюся на арендованном самокате.

В результате девочку госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе погиб пожилой водитель, врезавшись в силовое ограждение.

Фото: Piter.TV