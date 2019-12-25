В ДТП в Выборгском районе Ленобласти погиб пешеход

По факту происшествия проводится проверка.

В аварии, которая произошла в Выборгском районе Ленобласти в воскресенье, погиб пешеход. Как рассказали 27 декабря в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, ДТП произошло в третьем часу дня 61-м километре автодороги "Пески - Сосново - Подгорье".

По предварительной информации, вне пешеходного перехода автомобиль "Фольксваген Поло", за рулем которого находится 39-етний водитель, потерял управление и наехал на 55-летнего пешехода. Мужчина находился на правой обочине по ходу движения, а сам автомобиль съехал в кювет.

Пешеход скончался на месте.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причинах аварии. По результатам будет принято процессуальное решение. – рассказали в пресс-службе Главка.

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Фото: Piter.tv