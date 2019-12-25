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В ДТП в Тосненском районе пострадали четверо, в том числе два ребенка
Сегодня, 21:47
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smirenny

В ДТП в Тосненском районе пострадали четверо, в том числе два ребенка

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Пострадали водители и пассажиры.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 27 мая около 17:00 на 12 километре автодороги "Подъезды и проезды по городу Тосно" произошло ДТП. 

Сообщается, что 30-летний водитель "Форда" зацепил обочину и выехал на "встречку", где столкнулся с "Ауди А4". В результате чего пострадали водитель "Форда" и двое его пассажиров – девочки 11 и 6 лет, а также водитель и пассажир "Ауди", данные устанавливаются. Уточняется, что пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.  

Ранее мы писали, что на пересечении Витебского и Благодатной произошло ДТП с мотоциклистом.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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