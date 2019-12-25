В ДТП в Сланцевском районе Ленобласти погиб 84-летний велосипедист

Его сбил автобус под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП в Сланцевском районе Ленобласти погиб велосипедист. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Сланцевском районе у деревни Большие Поля 12 октября около 19:30 38-летний водитель автобуса в правой полосе движения совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении 84-летним велосипедистом.

В результате ДТП велосипедист погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка.

Также на прошлой неделе таможенник на KIA Sorento насмерть сбил велосипедиста под Выборгом.

Фото: Piter.tv