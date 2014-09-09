В ДТП с "Камазом" в Севастополе погибли пять человек

Также есть трое пострадавших.

"Камаз" столкнулся с легковым автомобилем в пригороде Севастополя, в результате погибли пятеро человек, в том числе дети. Об этом сообщили в городском департаменте здравоохранения.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля столкнулся с автомобилями Mercedes, Daewoo, затем с Renault, который он протащил почти метров 700, затем грузовик столкнулся с автомобилями Hyundai и Nissan, наехал на отбойник и съехал с дороги.

Жертвами стали пять человек: двое взрослых и двое подростков в Renault и водитель "Камаза". Также есть трое пострадавших. В больницу госпитализированы две женщины и ребенок.

Суд арестовал 18-летнюю девушку, сбившую в Москве троих детей. Двое из детей погибли.

Видео: Telegram/LIFE SHOT