В ДТП в Пермском крае погибли три человека

Три человека погибли при столкновении автобуса с рабочими и легкового автомобиля на трассе в Пермском крае. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления правоохранительных органов. Известно, что транспортное средство Renault Logan выехало на встречную полосу движения, где ударился о HIGER. Инцидент произошел на дороге "Пермь – Березники" Жертвами трагедии стали пенсионер, находившийся за рулём легковушки, а также двое пассажиров, находившихся в салоне машины. Рабочие из автобуса не пострадали.
Устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека. По предварительной информации, водитель Renault Logan 1943 года рождения не справился с управлением.
пресс-служба МВД по региону
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Фото и видео: Telegram / Полиция Прикамья
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