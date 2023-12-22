В ДТП в Пермском крае погибли три человека

В полиции раскрыли обстоятельства аварии.

Три человека погибли при столкновении автобуса с рабочими и легкового автомобиля на трассе в Пермском крае. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления правоохранительных органов. Известно, что транспортное средство Renault Logan выехало на встречную полосу движения, где ударился о HIGER. Инцидент произошел на дороге "Пермь – Березники" Жертвами трагедии стали пенсионер, находившийся за рулём легковушки, а также двое пассажиров, находившихся в салоне машины. Рабочие из автобуса не пострадали.

Устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека. По предварительной информации, водитель Renault Logan 1943 года рождения не справился с управлением. пресс-служба МВД по региону

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Фото и видео: Telegram / Полиция Прикамья