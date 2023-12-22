Иркутянин пьяным приехал в ГИБДД ставить машину на учет

Составлены три административных протокола.

Сотрудники Госавтоинспекции по Иркутской области привлекли к ответственности нетрезвого водителя, приехавшего ставить на учет автомобиль. Уточняется, что двое мужчин приехали в местный отдел технического надзора и регистрации транспортных средств, чтобы поставить на учет иномарку в связи со сменой собственника. Сотрудники ГИБДД заметили у шофера признаки опьянения. Процедура медицинского освидетельствования подтвердила наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Показатель превысил допустимую норму в два раза.

Кроме того, полицейские установили, что мужчина не является собственником транспортного средства. Как пояснил 42-летний иркутянин, владелец машины не имеет водительского удостоверения, поэтому попросил его о помощи. пресс-служба МВД по региону

Инспекторы составили три административных протокола. Рчь идет о езде в нетрезвом виде, движении автомобиля без государственного регистрационного знака и за езду на незарегистрированном в установленный законом срок автомобиле. Ведется проверка по возможности расследования о признакам преступления, предусмотренного статьей 326 УК РФ.

В Башкирии столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие.

Фото и видео: МВД Медиа