В Башкирии столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

На трассе "Уфа-Оренбург" ударились Mazda, "Газель" и Skoda Octavia.

Семь человек пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на территории Башкирии. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Госавтоинспекции региона в Telegram-канале ведомства. Известно, что авария зафиксирована на на 113 километре дороги "Уфа - Оренбург" в Стерлитамакском районе. Участниками ДТП стали Mazda, грузовая "Газель" и Skoda Octavia. В настоящее время устанавливаются подробности инцидента. На месте присутствуют полиция и экстренные службы.

В результате ДТП семь человек осматриваются врачами, из них двое госпитализированы. Среди пострадавших есть 17-летняя несовершеннолетняя. пресс-служба ГИБДД

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Фото и видео: Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана