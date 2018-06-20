Пешеход попал в реанимацию после ДТП на Стартовой

Обстоятельства аварии выясняются.

В Московском районе Петербурга во время аварии тяжело пострадал пешеход. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, 2 апреля в десять утра в городскую больницу №26 привезли 28-летнего мужчину. Часом ранее он попал под машину на Стартовой улице. У него тяжелый ушиб головного мозга, черепно-мозговая травма, переломы ребер с обеих сторон, перелом свода черепа.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить. Пострадавший находится в реанимации.

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​​​​​​​Фото: Piter.TV