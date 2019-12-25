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В ДТП на трассе Марьино-Ольгино-Санино погибла женщина
Сегодня, 15:34
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smirenny

В ДТП на трассе Марьино-Ольгино-Санино погибла женщина

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Столкнулись "ВАЗ" и "Додж Караван".

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 4 мая около 13:15 на 2 километре автодороги Марьино-Ольгино-Санино произошло ДТП. 

Столкнулись "ВАЗ 2106" и "Додж Караван", которые двигались во встречном направлении. Пассажир "ВАЗа", 24-летняя девушка, скончалась на месте. Водитель "ВАЗа" госпитализирован до прибытия наряда полиции. В каком состоянии находится водитель "Доджа", неизвестно. Неясны и причины аварии, по факту аварии проводится проверка.

Ранее мы писали, что на строительном объекте "Английская миля" в Петербурге разбился рабочий.

Фото: pixabay

Теги: авария, дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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