В ДТП на трассе Марьино-Ольгино-Санино погибла женщина

Столкнулись "ВАЗ" и "Додж Караван".

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 4 мая около 13:15 на 2 километре автодороги Марьино-Ольгино-Санино произошло ДТП.

Столкнулись "ВАЗ 2106" и "Додж Караван", которые двигались во встречном направлении. Пассажир "ВАЗа", 24-летняя девушка, скончалась на месте. Водитель "ВАЗа" госпитализирован до прибытия наряда полиции. В каком состоянии находится водитель "Доджа", неизвестно. Неясны и причины аварии, по факту аварии проводится проверка.

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Фото: pixabay