На строительном объекте "Английская миля" в Петербурге разбился рабочий

В понедельник, 4 мая, на строительном объекте "Английская миля" разбился рабочий. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "Вконтакте". Предполагается, что мужчина работал без страховки. В комментариях к записи очень удивились тому, "как можно настолько не думать о своей безопасности".
"А ничего удивительного. У нас работают монтажники, которым уже за 50. Так они страховку считают признаком трусости. Не по-пацански это"
– отметил один из комментаторов.
Ранее мы писали, что на стройке в Невском районе Петербурга разбился рабочий.
Фото: vk.com/spb_today
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