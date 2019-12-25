На строительном объекте "Английская миля" в Петербурге разбился рабочий

Предполагается, что мужчина работал без страховки.

В понедельник, 4 мая, на строительном объекте "Английская миля" разбился рабочий. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "Вконтакте". Предполагается, что мужчина работал без страховки. В комментариях к записи очень удивились тому, "как можно настолько не думать о своей безопасности".

"А ничего удивительного. У нас работают монтажники, которым уже за 50. Так они страховку считают признаком трусости. Не по-пацански это" – отметил один из комментаторов.

Ранее мы писали, что на стройке в Невском районе Петербурга разбился рабочий.

Фото: vk.com/spb_today