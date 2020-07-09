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В ДТП в Киришском районе пострадали трое

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Среди пострадавших также 11-летний ребенок.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 9 июля около 13:24 на 49 километре + 970 метров на дороге "Зуево-Новая Ладога" в Киришском районе произошло ДТП. 

Сообщается, что водитель "Тойота" выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с "Ниссаном". В результате аварии пострадали 44-летния водитель "Ниссана", его 52-летний пассажир. Их доставили в больницу. Также пострадал 11-летний пассажир "Тойоты", его состояние удовлетворительно, ребенка отпустили домой.

Ранее мы писали, что в Мурино поймали 66-летнего мошенника из Молдавии.

Видео: vk.com/dorinspb

Теги: авария, дтп, пострадал ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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