В ДТП в Киришском районе пострадали трое

Среди пострадавших также 11-летний ребенок.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 9 июля около 13:24 на 49 километре + 970 метров на дороге "Зуево-Новая Ладога" в Киришском районе произошло ДТП.

Сообщается, что водитель "Тойота" выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с "Ниссаном". В результате аварии пострадали 44-летния водитель "Ниссана", его 52-летний пассажир. Их доставили в больницу. Также пострадал 11-летний пассажир "Тойоты", его состояние удовлетворительно, ребенка отпустили домой.

Ранее мы писали, что в Мурино поймали 66-летнего мошенника из Молдавии.

Видео: vk.com/dorinspb