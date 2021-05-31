Еще одного пострадавшего доставили в больницу.

В ДТП в Алтайском крае погибли пять человек. Об этом рассказали представители Следственного комитета РФ по региону. Известно, что смертельное ДТП зафиксировано около села Мартыново Алтайского края. Еще один пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Ему оказывают медицинскую помощь. Сейчас проводится проверка обстоятельств и причин аварии.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место ДТП, которое произошло около 14 часов (10:00 по московскому времени) в Ельцовском районе. В ДТП погибли пять человек, один пострадал. пресс-служба МВД по региону

Известно, что лоб в лоб столкнулись два транспортных средства (Nissan и Subaru). Машины не смогли разъехаться на автодороге К-05 "Бийск - Мартыново - Ельцовка" на границе с Кемеровской областью. Subaru сгорел после ДТП, в его салоне обнаружено тело шофера. В Nissanе погибли четыре человека. Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Речь идет о нарушении ПДД, повлекшим за собой гибель двух и более лиц.

На Индустриальном проспекте произошло ДТП с участием трёх машин и светофора.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации