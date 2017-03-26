В ДТП с мотоциклом на Каменноостровском пострадали минимум шесть человек

Горожане получили травмы разной степени тяжести.

Сегодня, 15 октября, в Петроградском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Байкер потерял управление над двухколесным транспортом и задел шесть человек. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность ДТП" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария произошла на Каменноостровском проспекте, 26–28. По словам очевидцев, пострадали шесть пешеходов.

Мотоцикл по неизвестной причине задел переднее правое колесо Land Rover. Скользя, зацепил шесть человек. Травмы разной степени тяжести. Очевидец

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Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП