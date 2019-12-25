Также известно о десяти пострадавших.

В ДТП с микроавтобусом под Тамбовом погибли два человека, среди них есть несовершеннолетний. Также известно о минимум десяти пострадавших. Об этом рассказали представители экстренных служб по региону.

В 05:25 на 500-м километре Р-22 в Сампурском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, следовавшего в Москву. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В ведомстве объяснили, что в момент ДТП легковом транспорте находились четыре человека. Восемь человек ехали в микроавтобусе, включая водителя.На данный момент считается, что все потерпевшие легко травмировались. К месту аварии направлена оперативная группа по Тамбовской области.

На Киевском шоссе произошло тройное ДТП.

Фото: Вконтакте /Подслушано Тамбов (источник - tvtambov.ru)