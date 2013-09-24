На Киевском шоссе произошло тройное ДТП

Инцидент произошел в деревне Кузнецово, где водители не смогли поделить дорогу.

В воскресенье, 19 сентября, на Киевском шоссе в сторону Петербурга произошло массовое дорожное происшествие: столкнулись три автомобиля. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел в деревне Кузнецово, где водители не смогли поделить дорогу. Как сообщил автор поста, посередине ехала Lada, которая до этого весьма рискованно обгоняла и вклинивалась между авто в потоке, когда встречные были в опасной близости. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших нет.

Ранее водители сняли на видео папу с ребенком, которые ехали на самокате по проезжей части.

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