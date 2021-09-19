Водители сняли на видео папу с ребенком, которые ехали на самокате по проезжей части

В Сети пользователи возмутились поступком взрослого мужчины.

На одной из оживленных магистралей города петербуржцы заметили отца и ребенка, которые ехали на электросамокате. Комментаторы возмутились тем, что мужчина рискнул кататься на двухколесном транспорте с несовершеннолетним прямо вблизи машин, которые едут на большой скорости. Видео с инцидентом опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автор поста удивился безответственному отношению мужчины к ситуации. Он прокомментировал ситуацию.

Не ДТП или ЧП, но ехать по проезжей части на электросамокате с ребёнком, мне кажется, опасно. Свидетель, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Невском районе за рулем Volkswagen находилась маленькая девочка.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург