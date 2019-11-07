В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области погибли три человека

Шесть человек доставили в медучреждение с травмами.

В Ростовской области в дорожной аварии погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ДТП произошло ночью 26 декабря на трассе "Дон" в Миллеровском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса "Мерседес" столкнулся с ехавшим впереди в попутном направлении "Камазом".

В результате аварии погибли три человека. Шестеро получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.

Региональная прокуратура организовала проверку произошедшего. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы сообщали, что более 30 автомобилей застряли на трассе в Башкирии из-за непогоды.

Фото: Piter.tv