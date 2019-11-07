В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области погибли три человека

В Ростовской области в дорожной аварии погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
ДТП произошло ночью 26 декабря на трассе "Дон" в Миллеровском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса "Мерседес" столкнулся с ехавшим впереди в попутном направлении "Камазом".
В результате аварии погибли три человека. Шестеро получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.
Региональная прокуратура организовала проверку произошедшего. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее мы сообщали, что более 30 автомобилей застряли на трассе в Башкирии из-за непогоды.
Фото: Piter.tv
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