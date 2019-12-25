В ДТП с лосем в Ленобласти погиб водитель

Три человека пострадали.

В субботу вечером, 9 мая, в Волховском районе Ленинградской области автомобиль наехал на лося. Об этом стало известно из группы "Дорожный инспектор", социальной сети "Вконтакте".

Сотрудники пресс-службы ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области подтвердили, что столкновение произошло около 22:25. За рулем в тот момент находился 28-летний мужчина, который ДТП не пережил. Животное, которое выбежало на дорогу, также не пережило столкновение.

Известно, что в салоне машины ехали еще три пассажира: 20-летняя девушка и две девочки 14 и 15 лет. Их госпитализировали с места ДТП в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что на пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина произошло массовое ДТП.

Фото: vk.com/dorinspb