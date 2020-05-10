На пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина произошло массовое ДТП

Один из водителей погиб.

В ночь на воскресенье, 10 мая, на пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина столкнулись три машины. Видеозапись, запечатлевшая момент ДТП, оказалась в распоряжении Piter.tv.

На кадрах можно хорошо рассмотреть первое столкновение двух легковушек. Сразу после удара один из автомобилей несколько раз развернулся и столкнулся с еще одной иномаркой.

Очевидцы сообщают, что один из водителей погиб.

Подробности случившегося на данный момент выясняют сотрудники ДПС.

Ранее мы писали, что на пересечении Кораблестроителей и Морской набережной произошло ДТП.

Видео: Piter.tv