На пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина произошло массовое ДТП

В ночь на воскресенье, 10 мая, на пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина столкнулись три машины. Видеозапись, запечатлевшая момент ДТП, оказалась в распоряжении Piter.tv.
На кадрах можно хорошо рассмотреть первое столкновение двух легковушек. Сразу после удара один из автомобилей несколько раз развернулся и столкнулся с еще одной иномаркой.
Очевидцы сообщают, что один из водителей погиб.
Подробности случившегося на данный момент выясняют сотрудники ДПС.
Ранее мы писали, что на пересечении Кораблестроителей и Морской набережной произошло ДТП.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 0 )