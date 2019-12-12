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Каршеринг снес "Жигулям" бампер на проспекте Стачек

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Водитель отечественной машины пострадал.

Утром 12 декабря на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева столкнулись каршеринговый автомобиль и "Жигули". Очевидцы сообщили, что арендованная машина поворачивала с проспекта налево там, где это запрещено знаком, и не пропустила отечественную легковушку.

Столкновение получилось сильным, "Жигулям" снесло бампер, обе машины значительно помялись. Как пишут петербуржцы в соцсетях, службы быстро приехали на место, а водителя отечественной машины госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее мы рассказывали, что легковушка сбила 11-летнего мальчика на Новочеркасском проспекте.

Фото: Макс Сафронов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте

Теги: дтп с каршерингом, столкновение
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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