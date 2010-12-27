Легковушка сбила 11-летнего мальчика на Новочеркасском проспекте

Инцидент произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Школьник попал под колеса автомобиля на Новочеркасском проспекте. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, авария произошла около 16:30 у дома №50 корпус 1. Водитель "Хонды" сбил 11-летнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе. За рулем находился мужчина 1984-го года рождения.

Пострадавшего увезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 11 декабря в Петербурге ожидается гололедица.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"