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В ДТП с каршерингом на Северном проспекте оказался помят автобус
Сегодня, 15:12
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mook1

В ДТП с каршерингом на Северном проспекте оказался помят автобус

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На момент столкновения детей в автобусе не было.

В ДТП с каршерингом на Северном проспекте, которое произошло в воскресенье, оказался помят детский автобус. Об этом 16 мая рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". 

Выяснилось, что водитель брендированного автомобиля каршеринга не справился с управлением, а автомобиль въехал в припаркованный детский автобус. На момент аварии детей внутри машины не было, о пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что после "тройного" ДТП на КАД по дороге рассыпали зерно.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, детский автобус, дтп, северный проспект
Категории: ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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