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На после "тройного" ДТП на КАД по дороге рассыпали зерно

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Информации о пострадавших не поступало.

Петербургские водители, собравшиеся в дорогу на поездку по Кольцевой автодороге в южной части города, рискуют столкнуться с внушительной пробкой. Как сообщили 16 мая очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", на внутреннем кольце КАД между вантовым мостом и съездом в сторону Кудрово столкнулись три автомобиля – "ГАЗель", фура и легковушка.

Очевидцы засняли, как на асфальт трассы у фуры высыпалось нечто, похожее на зерно. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что ДТП с участием двух иномарок на набережной Обводного канала попало на видео.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: авария, видео очевидцев, дтп, зерно, кад
Категории: ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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