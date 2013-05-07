С места аварии госпитализирован ребенок.

В ДТП с бензовозом в Волгоградской области погибли три человека. Об этом рассказали региональные правоохранительные органы. В МВД уточнили, что большегрузный транспорт на светофоре заехал под фуру и легковой автомобиль. Инцидент зафиксирован около 17 часов вечера по московскому времени на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский. На данном участке дороги ведутся ремонтные работы.

В стоявшие машины врезался попутный грузовой автомобиль. По предварительной информации, погибли два человека в легковом автомобиле, который практически расплющило между грузовыми машинами, а также водитель большегруза. пресс-служба МВД по региону

Представители закона установили, что жертвами аварии стали супруги из Ростовской области. В настоящее время ребенок находится в больнице с травмами различной степени тяжести. Погибший водитель фуры является жителем Подмосковья.

Момент ДТП со "скорой" на Васильевском острове попал на видео.

Фото и видео: Вконтакте/Волгоград ЖЖЁТ