Момент ДТП со "скорой" на Васильевском острове попал на видео

Транспортные средства двигались на невысокой скорости.

Вечером 15-го апреля на Васильевском острове столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Авария произошла на пересечении 8-й линии В.О. и Среднего проспекта в 18:15. На кадрах видно, как "скорая" выехала на перекресток и слегла задела черную машину, которая двигалась прямо. Удар пришел на бок. Видимость была ограничена, так как на перекрестке стоял трамвай. После столкновения машина еще проехала несколько метров.

По словам очевидца, авария спровоцировала пробку в сторону метро "Василеостровская". Она заблокировало движение трамваев.

Видео: Piter.TV