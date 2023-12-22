Еще 16 человек пострадали.

В ДТП с автобусом в Югре погибли три человека. Об этом сообщил журналистам глава регионального минздрава Алексей Добровольский.

Инцидент произошел утром 24 марта на 93-м километре трассы "Сургут-Когалым". Водитель Chevrolet Niva столкнулся с газелью Next, которая осуществляла пассажирские перевозки. В результате аварии погибли трое пассажиров газели, в том числе один ребенок. Еще 16 человек пострадали.

По словам Добровольского, трое пострадавших с травмами легкой степени самостоятельно уехали в город Когалым. Один пострадавший с травмой тяжелой степени и два пациента средней тяжести эвакуированы санитарным бортом. Кроме того, еще семеро пострадавших средней степени эвакуированы бригадами скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что в Омской области при столкновении двух фур и микроавтобуса погибли пять человек.

Видео: Telegram / Полиция Югры