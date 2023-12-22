В Омской области при столкновении двух фур и микроавтобуса погибли пять человек

С места ДТП госпитализированы трое пациентов.

На территории Омской области при столкновении двух большегрузных автомобилей и микроавтобуса погибли пять человек. Соответствующее заявление сделали в региональной пресс-службе правоохранительных органов. Известно, что одной из жертв смертельной аварии стал несовершеннолетний пассажир. Пострадавшими считаются пятеро человек. Очевидцы пояснили, что все участвовавшие в ДТП транспортные средства после столкновения воспламенились. Причины и обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

На 565-м км автодороги Р-402 у деревни Увало-Ядрино Любинского района произошло столкновение двух фур и микроавтобуса. В результате ДТП погибли пять человек. пресс-служба ГИБДД

На Кантемировской пожилая женщина спровоцировала тройное ДТП. Она погибла на месте.

Фото и видео: Telegram / 112