На Кантемировской пожилая женщина спровоцировала тройное ДТП. Она погибла на месте

Полицией проводится проверка.

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на Кантемировской улице. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранним утром 15 марта у дома 7 по Кантемировской улице 54-летняя женщина за рулём Exeed наехала на 68-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на нее наехал автомобиль Volkswagen Jetta под управлением 30-летнего водителя.

В результате аварии в автомобиль Volkswagen Jetta сзади въехал Renault Fluence под управлением 36-летнего водителя. Пешеход скончалась на месте происшествия.

Ранее в Волхове пьяный водитель въехал в дерево. Погиб 21-летний пассажир.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |