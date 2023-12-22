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На Кантемировской пожилая женщина спровоцировала тройное ДТП. Она погибла на месте
Сегодня, 10:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Кантемировской пожилая женщина спровоцировала тройное ДТП. Она погибла на месте

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Полицией проводится проверка.

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на Кантемировской улице. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранним утром 15 марта у дома 7 по Кантемировской улице 54-летняя женщина за рулём Exeed наехала на 68-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на нее наехал автомобиль Volkswagen Jetta под управлением 30-летнего водителя.

В результате аварии в автомобиль Volkswagen Jetta сзади въехал Renault Fluence под управлением 36-летнего водителя. Пешеход скончалась на месте происшествия.

Ранее в Волхове пьяный водитель въехал в дерево. Погиб 21-летний пассажир.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

Теги: кантемировская улица, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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