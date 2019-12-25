Посл столкновения с прицепом FreedLiner автобус съехал в кювет.

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали девять человек. Об этом рассказали представители оперативного регионального штаба. Инцидент произошел в Кавказском районе Краснодарского края. Ранее было известно только о семи раненых. Из них двоим потребовалась госпитализация. Остальным оказана медицинская помощь на месте аварии.

В пресс-службе прокуратуры региона рассказали журналистам о том, что в поврежденном транспортном средстве находились студенты. В общей сложности в салоне находилось 46 человек. Они следовали по маршруту из Ставрополя в Крым. Водитель автобуса Setra 1956 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком FreedLiner. После этого транспорт съехал в кювет. В МВД установили, что автобус принадлежит местному бизнесмену.

Петербург стал лидером по числу ДТП с детьми на электросамокатах в 2021 году.

Фото: Piter.tv