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В ДТП с автобусом на Кубани пострадали девять человек
Сегодня, 9:13
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В ДТП с автобусом на Кубани пострадали девять человек

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Посл столкновения с прицепом FreedLiner автобус съехал в кювет.

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали девять человек. Об этом рассказали представители оперативного регионального штаба. Инцидент произошел в Кавказском районе Краснодарского края. Ранее было известно только о семи раненых. Из них двоим потребовалась госпитализация. Остальным оказана медицинская помощь на месте аварии.

В пресс-службе прокуратуры региона рассказали журналистам о том, что в поврежденном транспортном средстве находились студенты. В общей сложности в салоне находилось 46 человек. Они следовали по маршруту из Ставрополя в Крым. Водитель автобуса Setra 1956 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком FreedLiner. После этого транспорт съехал в кювет. В МВД установили, что автобус принадлежит местному бизнесмену. 

Петербург стал лидером по числу ДТП с детьми на электросамокатах в 2021 году.

Фото: Piter.tv

Теги: freedliner, setra, автобус, грузовик, краснодарский край, крым, кубань, студенты
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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